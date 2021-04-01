Москва, , 15:33 — REGNUM Вторая и третья фаза исследований препарата для лечения коронавирусной инфекции «КОВИД-глобулин» пройдёт в стационарах Москвы. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе государственной корпорации Ростех. Холдинг «Нацимбио», входящий в структуру госкорпорации, является разработчиком нового средства.

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В пресс-службе пояснили, что пока «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы. Его используют для лечения пациентов со средней и тяжёлой формами заболевания.

«Для разработки уникального препарата мы передали Ростеху 2,5 тонны плазмы доноров, переболевших коронавирусом. Благодаря работе, которую провели московские клиницисты в этом направлении, мы получили огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы и смогли применить эти знания в разработке лекарства от коронавируса», — приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанный в России препарат «КОВИД-глобулин» позволяет лечить пациентов от коронавирусной инфекции.