Москва, , 15:35 — REGNUM В настоящее время США ведут себя как «дворовый хулиган», но Россия, хотя и не ищет конфронтации, может за себя постоять. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на канале Первом канале.

«Вы знаете, сейчас модно жизненными образами описывать происходящее. Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги, — какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки», — сказал он.

Также Лавров отметил, что проходило несколько лет и те, кого хулиганы до этого обижали, подрастали и становились способными ответить на это.

«Нам даже подрастать не надо. Мы не ищем никакой конфронтации», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время конфронтация между Россией и Западом «достигла дна».