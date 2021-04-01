Москва, , 15:32 — REGNUM Китай — это крупнейший разрушитель сложившихся рыночных механизмов и либеральных экономических концепций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что США назвали Китай ведущим мировым правонарушителем в торговле, так как он наращивает потенциал в новых производственных сферах.

«Внимательно ознакомившись с базовыми заповедями рыночной экономики, которые условно называются «Вашингтонским консенсусом», китайцы решили перехитрить участников мировой торговли, что правонарушением явно не является, — сказал Ордов. — Но первыми хитрецами были американцы, которые еще в далеком 1944 году и потом в 1976 (Ямайская конференция) навязали доллар в качестве главной резервной валюты всему миру. С тех пор США исправно живут не по средствам, распределяя свой перерасход на всех держателей своего долга и просто долларов, то есть практически на все мировые державы».

Как пояснил Ордов, Китай воспользовался ограничениями и допущениями рыночной экономики, которые не могут себе позволить американцы.

«А именно манипуляции курсом национальной валюты, формируя резервы в долларовом долге, — сказал Ордов. — Одни необоснованно обогащаются, а другие необоснованно много производят. Интерес Китая понятен. Им нужен постоянный высокий экономический рост, чтобы обеспечивать социальную стабильность. Но объем китайской экономики уже слишком большой, а мировая экономика слишком слаба, чтобы переварить потребности Китая в дальнейшем росте. Появляются избыточные мощности, которые становятся главным предвестником перепроизводства в Китае и ценового дисбаланса в мире».

Но Китай, по словам Ордова, не может с этим ничего поделать, так же как и американцы не могут отказаться от жизни в займы.

«Две ведущие экономические державы застыли в клинче, и некому их разнять, так как рефери в виде концепций рыночной экономики и здравого смысла уже лет 15 как удален с ринга, — сказал Ордов. — Именно поэтому можно быть уверенным в продолжении мирового экономического кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономические перспективы Китая оценила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.