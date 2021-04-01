Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Президент США Джозеф Байден вновь споткнулся на лестнице трапа, поднимаясь в самолёт рейсом до Питтсбурга, штат Пенсильвания. Однако на этот раз лишь на мгновение, передаёт New York Post. Остаток пути он проделал без происшествий.

Читайте также: Белый дом сообщил о состоянии Байдена после инцидента на трапе самолёта

На кадрах видно, как «испытывающий трудности с координацией главнокомандующий осторожно поднимается по лестнице», отмечает издание. Затем, примерно на полпути американский лидер оступается, но сохраняет равновесие, несмотря на большой зонт в одной руке и дорожную сумку — в другой.

https://twitter.com/thehill/status/1377327261909663744

Ранее по теме: Жириновский нашёл символизм в трехкратном падении Байдена

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный инцидент с главой Белого дома. 19 марта 78-летний Байден, начав уверенной походкой подниматься по трапу самолёта, трижды споткнулся. В третий раз американский лидер даже упал на колени. После этого он взялся двумя руками за перила и все-таки поднялся на борт лайнера. Кадры этого инцидента облетели весь мир и породили множество мемов в интернете.