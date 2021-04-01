Москва, , 15:30 — REGNUM В РФ не стоит ждать дефицита сахара, но ситуацию едва ли можно назвать стабильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал заявление Минсельхоза о том, что в РФ не ожидается дефицита сахара.

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«Дефицита сахара на рынке ожидать не стоит, и здесь можно согласиться с Минсельхозом. Но вот называть ситуацию на рынке стабильной я бы воздержался. Во-первых, мы не знаем, какой будет урожай в этом году. Плохой урожай в прошедшем году «подъел» запасы производителей. Новый неурожай приведет к удорожанию продукта, и неважно, какого он года производства, — сказал Чеглов. — Во-вторых, неясна дальнейшая ситуация с курсом рубля, от которого зависит экспортная составляющая. В-третьих, непонятно, а что власти хотят делать дальше. Продолжать субсидирование производителей?»

Но тогда, как подчеркнул Чеглов, появится много желающих, производящих остальные социально значимые товары.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с сахаром в РФ высказался экономист Михаил Делягин.