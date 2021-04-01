Москва, , 15:29 — REGNUM Экономика Китая уже во многом опережает американскую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что США назвали Китай «ведущим мировым правонарушителем».

«Китайская экономика уже во многом опережает американскую. В том числе и по количеству основных торговых партнёров: 124 страны-партнёра Китая против 56 стран-партнёров США, — сказала Новикова. — Более того, Китай продолжает продвигать проект Нового Шелкового пути, который подразумевает огромное количество вложений, а значит привлечение большого количества стран и населения к торговому сотрудничеству. С точки зрения образовательной деятельности, Китай также с каждым годом наращивает свои позиции, привлекая все большее количество студентов азиатского региона, а значит будущих работников китайских компаний как на территории Китая, так и других стран».

Как подчеркнула Новикова, Китай не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжит наращивать свои производственные мощности для получения ещё больших возможностей в рамках международного разделения труда.

«Казалось бы, западный блок стран мог бы объявить бойкот китайским товарам, но вопрос получения прибыли посредством продажи продукции с наименьшей себестоимостью ставится в приоритете: деньги решают все, — пояснила экономист. — Поэтому тут США остаётся только принять сложившуюся ситуацию, тем более что они сами и стали причиной существующей расстановки сил в мировой экономике, поддерживая китайский рынок в 1990-х в качестве рынка дешёвой рабочей силы и большого количества фабрик иностранных компаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американская администрация считает Китай «ведущим мировым правонарушителем» из-за позиции китайских властей по поводу ведения торговли и экономических отношений.

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