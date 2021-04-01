Брюссель, , 15:35 — REGNUM Около 107 млн доз вакцин против коронавируса поступит в 27 стран Евросоюза за период с 27 декабря по 4 апреля. Ранее ожидалось поступление за тот же период 180 млн доз, сообщила 1 апреля еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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«К концу этой недели ЕС получит 107 млн доз вакцин», — сказала она.

Таки образом, расхождение с контрактами на поставки составляет более 70 млн доз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите ЕС 25−26 марта, что в первом квартале ожидается получение 66−67 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech, 10 млн доз вакцины Moderna и 30 млн доз — AstraZeneca.

Последняя поставила только 25% оговорённого контрактом объёма. Недопоставку удалось отчасти компенсировать за счёт возможности разделить один флакон на шесть, а не на пять доз вакцины.

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