Токио, , 15:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor создал первый в мире санитарный автомобиль с мотором, работающим на водородном топливе. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Полевые испытания водородного автомобиля начнутся летом нынешнего года водителями японской больницы Кумамото.

«Компания намерена использовать это демонстрационное тестирование для подтверждения эффективности коммерческого электромобиля на топливных элементах (FCEV) в области медицины и борьбы с бедствиями, а также для достижения углеродной нейтральности», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Собрано авто на базе дизельного автобуса Toyota Coaster. В машину был установлен водородный мотор мощностью 134 кВт (182 л. с.), а также три баллона для газа, способных вместить до 7,2 кг водорода. Дальность хода модели равна 210 км.

Ранее тюнинг-ателье JMax Engineering из Австралии представила рестайлинговую версию модели Toyota Land Cruiser 6×6. В качестве базового авто был взят автомобиль Toyota Land Cruiser 70-й серии с четырёхдверной кабиной.

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