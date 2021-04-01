Калуга, 1 апреля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. О проведении в Калуге многостороннего форума «Цифровая эволюция», посвященного внедрению новейших цифровых технологий, шла речь 31 марта на рабочей встрече в Москве губернатора Владислава Шапши с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Целью форума станет создание условий для открытого и конструктивного обсуждения практических решений в области цифровой трансформации отраслей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым

На встрече также обсуждались вопросы цифровой трансформации в различных сферах деятельности. В частности, речь шла о реализации ряда масштабных цифровых проектов, среди которых — создание в Калужской области IТ-кампуса для одаренных детей. Для перехода на принципы цифровой экономики требуются квалифицированные IT-специалисты. Их подготовку необходимо осуществлять по новой образовательной модели, которой должен стать IT-кампус. На его базе планируется создать школу-интернат межрегионального уровня с углубленным изучением передовых цифровых технологий.

По словам калужского губернатора в настоящее время в регионе уже находится в высокой степени готовности уникальный отечественный проект инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».