Ярославль, 1 апреля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Ярославле власти не могут исполнить решение суда о сносе незаконной постройки, примыкающей к школе №33. Об это рассказала председатель общественной организации по развитию математического образования «Ярославская школа-33» Лариса Сапрыкина.

Пристройка к школе 33 в Ярославле

ООО «ГрандЭнергоПлюс» начало строительство частного спортивного зала на крыше одного из гаражей за школой в 2016 году. В 2017 году, когда началось возведение крыши, забеспокоились родители и обратились в прокуратуру.

В 2018 году Кировский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки по иску прокуратуры и возвращении её в первоначальное состояние. Решение вступило в законную силу.

Застройщик несколько раз пытался оспорить решение суда, но безрезультатно. В дальнейшем предприниматель пытался через суд остановить исполнительное производство. Он аргументировал это тем, что снести пристройку к школе невозможно, не повредив саму школу. В феврале 2021 года Кировский суд вынес решение и по этому иску, вновь отказав владельцу пристройки.

По мнению родителей учеников, соседство с «долгостроем» опасно для школьников:

«Повсюду стройматериалы, развеваются баннеры, которыми застройщик закрыл постройку. Там ещё и сборище криминальных элементов — постоянно в этом месте оставляют закладки, некоторые колются прямо там. Блеск и нищета российской действительности», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Лариса Сапрыкина.

Между тем решение суда так и остаётся неисполненным.