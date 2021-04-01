Донецк, 1 апреля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Украина должна выполнять бессрочное перемирие, а не заявлять о некоем новом «пасхальном» перемирии. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова 1 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Министр прокомментировала слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президенты Украины Леонида Кравчука, который решил вынести на обсуждение идею очередного «перемирия».

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Никонорова напомнила, что ещё 17 июля 2019 года представители ДНР и Украины договорились о бессрочном перемирии, а в силу данное соглашение вступило 22 июля 2020 года.

«Таким образом, 8 месяцев назад были прописаны и согласованы параметры и меры, необходимые для обеспечения реального перемирия… Необходимо просто их выполнять. Соответственно, призывами к согласованию неких новых перемирий украинские представители прямо подтверждают, что не соблюдают достигнутую ещё 8 месяцев назад договорённость», — рассказала она.

Глава МИД ДНР отметила, что поиск очередных дат и поводов для введения новых перемирий является откатом в переговорах к ситуации двухгодичной давности.

Напомним, ранее журналист Андрей Бабицкий, комментируя слова Кравчука о новом перемирии «абсолютной клоунадой». Он отметил, что Кравчук обратился с данным предложением к России, хотя РФ не является стороной конфликта в Донбассе.