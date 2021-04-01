В ДНР призвали Украину не обсуждать новое перемирие, а соблюдать старое
Донецк, 1 апреля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Украина должна выполнять бессрочное перемирие, а не заявлять о некоем новом «пасхальном» перемирии. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова 1 апреля, сообщила пресс-служба министерства.
Министр прокомментировала слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президенты Украины Леонида Кравчука, который решил вынести на обсуждение идею очередного «перемирия».
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Никонорова напомнила, что ещё 17 июля 2019 года представители ДНР и Украины договорились о бессрочном перемирии, а в силу данное соглашение вступило 22 июля 2020 года.
Глава МИД ДНР отметила, что поиск очередных дат и поводов для введения новых перемирий является откатом в переговорах к ситуации двухгодичной давности.
Напомним, ранее журналист Андрей Бабицкий, комментируя слова Кравчука о новом перемирии «абсолютной клоунадой». Он отметил, что Кравчук обратился с данным предложением к России, хотя РФ не является стороной конфликта в Донбассе.