Красногорск, , 15:34 — REGNUM С начала 2021 года специалисты Госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели дезинфекцию более 4 млн квадратных метров на территории различных объектов. Об этом 1 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил глава регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, за три месяца ветеринары провели дезинфекцию на 3378 объектах различного типа.

Помимо этого, на предприятиях также осуществляется регулярный ветеринарный осмотр подконтрольной продукции, лабораторный контроль ее качества, оформление ветеринарных сертификатов, сказано в сообщении.

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