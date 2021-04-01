Курган, , 15:24 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы в Кургане, сообщает 1 февраля региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 39 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 1 февраля выявлен 19 301 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 536 человек, скончались 354 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).