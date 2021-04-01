Цюрих, Швейцария, , 15:24 — REGNUM Российские легкоатлеты имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсмены могут представлять ОКР и использовать сокращенный вариант аббревиатуры — ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

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