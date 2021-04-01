Ставрополь, , 15:24 — REGNUM В Ставропольском крае увеличилось до 160 человек число жителей села Марьины Колодцы, пострадавших от кишечной инфекции. Среди них 118 детей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Состояние заболевших не вызывает опасений, отметил глава региона.

«Число людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, на сегодня составляет 160 человек. Из них 42 взрослых и 118 детей. В настоящее время остаются госпитализированными 13 пациентов, из которых девять — дети. У всех состояние стабильное, удовлетворительное»,— написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор также проинформировал, что в самом селе Марьины Колодцы и еще шести смежных населённых пунктах жителей предупредили о том, чтоб они не употребляли водопроводную воду в сыром виде, а также для приготовления пищи. Для обеспечения питьевой водой организован подвоз автоцистернами.

Напомним, вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в одном из сел Минераловодского городского округа 30 марта. Предварительно установлена ее причина — ротовирус и норовирус.

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