Москва, , 15:23 — REGNUM У пациентов, перенёсших COVID-19, в качестве последствий наиболее часто фиксируются астения и проблемы сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Пост-ковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой», — сказал Мурашко.

По его словам, у пациентов также наблюдаются осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы.

Мурашко также рассказал о риске у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию, и для них назначается профилактическая терапия в обязательном порядке.