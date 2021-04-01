Сеул, , 16:05 — REGNUM Правительство Южной Кореи может разрешить отечественным гуманитарным организациям возобновить оказание помощи КНДР, демонстрирующей признаки ослабления ограничений на границе с Китаем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства воссоединения Южной Кореи.

По их словам, запросы от гуманитарных организаций на оказание помощи северокорейцам продолжают поступать.

«Прежде чем принять решение, необходимо ещё некоторое время понаблюдать за ситуацией», — добавили в министерстве.

Напомним, что официальный Сеул придерживается позиции, согласно которой гуманитарная помощь должна оказываться независимо от политической и военной ситуации. Тем не менее власти КНДР неоднократно отклоняли предложения со стороны Сеула по линии правительства.