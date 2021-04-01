Уфа, , 15:27 — REGNUM Уроженца Хабаровска обвинили в разбойном нападении и покушении на убийство продавца в Уфе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2020 года фигурант уголовного дела зашел с холодным оружием в магазин, расположенный на проспекте Октября.

«Он потребовал у продавца отдать ему деньги, находящиеся в кассе торгового зала, однако женщина оказала активное сопротивление, начала кричать и звать на помощь. В результате злоумышленник нанес ей не менее шести ударов… и попытался скрыться с места преступления», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Отмечается, что обвиняемого задержал случайный прохожий. По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам покушения на убийство и разбоя.

Сообщается, что обвиняемый, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, свою вину признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе подростка подозревают в разбойном нападении на салон сотовой связи.