Уфа, 1 апреля 2021, 15:27 — REGNUM Уроженца Хабаровска обвинили в разбойном нападении и покушении на убийство продавца в Уфе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в декабре 2020 года фигурант уголовного дела зашел с холодным оружием в магазин, расположенный на проспекте Октября.
Отмечается, что обвиняемого задержал случайный прохожий. По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам покушения на убийство и разбоя.
Сообщается, что обвиняемый, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, свою вину признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе подростка подозревают в разбойном нападении на салон сотовой связи.