Москва, , 15:23 — REGNUM В настоящее время конфронтация между Россией и Западом «достигла дна». Об этом 1 апреля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», — сказал он.

При этом в ответ на вопрос о том, было ли ему когда-нибудь более тревожно, чем в настоящее время глава МИД РФ заявил: «И да, и нет».

Также Лавров указал, что коллеги России с Запада ввели в дипломатический и международный обиход слово «война».

"Гибридная война, развязанная Россией» — очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни», — отмети он и добавил, что, по его мнению, в итоге благоразумие возобладает.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность создания «ближневосточного», а также «азиатского НАТО», уточнив, что уже существующего блока «хватит».