Джакарта, , 15:20 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остиным сложную ситуацию в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

Министры обсудили условия безопасности в регионе, в том числе сложную ситуацию в Южно-Китайском море.

Стороны также обсудили сотрудничество между Индонезией и США.

Ллойд Остин подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере обороны с Индонезией. Министр также выразил соболезнования в связи с недавними террористическими атаками в Макассаре и Джакарте.

В последнее время ситуация в Южно-Китайском море становится все более неопределенной, особенно с учетом того, что Китай увеличил свое военное присутствие в спорных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Швеции встретился с министром иностранных дел Швеции, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, увеличение двусторонней торговли и инвестиций.

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