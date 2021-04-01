Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM В свет вышел альбом группы «Каста» — «Чернила осьминога Deluxe», в записи которого принял участие экс-архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. Вместе с Бастой (Василием Вакуленко) и Рем Диггой (Романом Ворониным) Илюгин записал песню «Годы неправды».

«Белый Будда — наш друг из Объединённой Касты, бывший главный архитектор Ростова, обратившийся к рэпу, лишь чтобы рассказать, как нагло его прямо сейчас судят», — написал в Instagram участник группы «Каста» Влади.

ИА REGNUM напоминает, что Роман Илюгин не считает себя виновным в превышении должностных полномочий и халатности. К такому же решению пришёл Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура подала апелляцию, и Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции.

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