Москва, 1 апреля 2021, 15:19 — REGNUM Минздрав РФ одобрил применение препарата под названием «КОВИД-глобулин», разработанного лабораторией «Нацимбио» «Ростеха» и предназначенного для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
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"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что разработанный «Нацимбио» препарат стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 подобного типа.
Для создания «КОВИД-глобулина» власти Москвы передали «Ростеху» около 2,5 тонны плазмы крови переболевших жителей столицы.