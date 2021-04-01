Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:16 — REGNUM На границе Восточно-Казахстанской области выставят санитарные посты из-за роста заболеваемости COVID-19. Это следует из соответствующего постановления главного государственного врача области Каната Турдиева.

На границе Восточно-Казахстанской области с Россией и Китаем выставят по два санитарных пункта. В частности, санитарные посты отроют на пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай».

Кроме того, три санитарных поста откроют на границе с Алма-Атинской областью, еще три — на границе с Карагандинской и Павлодарской областями.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. К концу месяца показатели заболеваемости достигли рекордных значений в июле 2020 года.

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