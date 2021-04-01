Москва, , 15:15 — REGNUM Новое средство от коронавирусной инфекции зарегистрировано в России. Об этом 1 апреля сообщили в госкорпорации «Ростех».

"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа.

Напомним, новое средство против COVID-19 представляет собой человеческий иммуноглобулин, разработанный в Национальной иммунобиологической компании. К клиническим исследованиям иммуноглобулина человека НИК-007, содержащего антитела против вируса SARS-CoV-2, компания «Микроген», входящая в «Нацимбио», приступила в декабре 2020 года. Испытание проводит пермский Центр профессиональной медицины.

Читайте также: В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

В феврале «Микроген» подала заявку на регистрацию в России препарата «КОВИД-глобулин».