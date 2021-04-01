Москва, , 15:14 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ одобрило использования препарата «КОВИД-глобулин» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственно корпорации Ростех.

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Препарат является разработкой холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех. Лекарство будет применяться для лечения средних и тяжёлых форм коронавирусной инфекции.

«Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина», — приводят в пресс-службе слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

Он отметил, что средство предназначено именно для лечения ковида.

«Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — сказал Чемезов.