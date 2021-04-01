Архангельск, , 15:13 — REGNUM В Архангельской области на военную службу призовут более тысячи человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, северяне пополнят воинские части Северного флота, Западного военного округа, Росгвардии.

«10 человек будут направлены для прохождения военной службы по призыву в Президентский полк. Также будет проведен отбор призывников в научно-производственную роту Севмаша», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что весенний призыв 2021 года будет проходить с соблюдением противоэпидемиологических мер, без снятия ранее установленных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу осеннего призыва 2020 года в Архангельской области числилось 488 «уклонистов» от военной службы, 63 из них удалось разыскать.