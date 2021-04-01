Москва, , 15:13 — REGNUM В заявлении Усама Рабиа акцент был сделан на издержки, связанные с механической работой по восстановлению работы Суэцкого канала, но размер ущерба преувеличен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Работа буксиров и спецтехники, состоящей из экскаваторов и ковшей для углубления дна, на протяжении нескольких дней, конечно же, не стоит $1 млрд, учитывая и сравнительно низкие зарплаты на подобных работах, и расходы на топливо, и довольно старое оборудование с невысокой рыночной стоимостью.

Однако, безусловно, стоит учитывать экономический ущерб, нанесенный каналу, и упущенную выгоду, которая вполне может составить около 1 миллиарда долларов.

Помимо этого, если учитывать, что годовые доходы от канала составляют около $6 млрд, говорить о потере 16% годового дохода за несколько дней — вряд ли может быть объективно.

Тут стоит отметить, что, по более раннему заявлению Усама Рабиа, будет инициировано расширение и углубление канала, которое обойдется в $8 млрд.

В случае доказательства вины экипажа или компании-оператора администрация Суэцкого канала, вероятно, сможет подать в суд для возмещения экономического ущерба.

Деньги, взысканные с ответчика, частично могут быть направлены на финансирование расширения канала», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации водного пути Усама Рабия заявил, что финансовые потери от перекрытия Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом могут достичь $1 млрд.

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