Челябинск, , 15:12 — REGNUM В Челябинске часть горожан жалуются на высокие счета за отопление в марте. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, одной из женщин счёт за тепло равнялся 2400 рублям. Это на 300 рублей больше, чем она заплатила за февраль. А ещё одна гражданка заявила, что за март ей насчитали 3300 рублей вместо февральских 2800. При этом в феврале было заметно холоднее, средняя температура воздуха была — 16 градусов вместо мартовских — 6,1.

В компании «Уралэнергосбыт» журналистам пояснили, что данные для начислений предоставили управляющие компании. Там также не исключили, что в домах, из которых поступают жалобы на высокие суммы, нужно отрегулировать отопительную систему. Для этого жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию.