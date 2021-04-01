Красногорск, , 15:16 — REGNUM В ночь с 31 марта на 1 апреля в Подмосковье в режиме онлайн стартовала запись в первые класс школ региона. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Подавать документы можно через региональный портал госуслуг. Запись на зачисление в первый класс продлится до 30 июня 2021 года. На данный момент такой возможностью воспользовались свыше 15 тыс. человек.

«Раньше родители должны были сначала подать заявление онлайн, а потом приносить оригиналы документов в школу для зачисления ребенка в первый класс. С этого года предоставлять оригиналы документов больше не нужно», — заявил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

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