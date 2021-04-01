Ставрополь, , 15:11 — REGNUM Власти Ставропольского края планируют предоставить в течение двух лет жилье для 741 человека из числа детей-сирот. В настоящее время заключены контракты на приобретение 541 квартиры. Об этих планах на исполнение программы по обеспечению жильём детей-сирот доложил 1 апреля и. о. министра имущественных отношений края Виталий Зритнев.

По его словам, работа проходит в соответствии с графиком. До конца года будет приобретено остальное жилье для детей-сирот.

Все сделки по приватизации жилья для этой категории граждан должны проходить под контролем властей. Такое поручение отдал губернатор Владимир Владимиров. Он поручил министерству имущества исключить любые нарушения прав детей-сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Ставрополье были обеспечены жильем более 500 детей-сирот. На эти цели из регионального бюджета выделено 792 млн рублей.

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