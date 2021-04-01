Ньон, Швейцария, , 15:11 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может разрешить сборным, которые будут играть на чемпионате Европы, увеличить допустимое число игроков в заявках. Об этом 1 апреля сообщает Agence France Press.

Отмечается, что УЕФА рассматривает этот вопрос, но решение пока ещё не принято.

На данный момент команды могут заявить на Евро-2020 не более 23 футболистов.

Ранее тренеры сборных Италии, Франции и Бельгии выразили опасения по поводу возможных заражений коронавирусом футболистов во время турнира.