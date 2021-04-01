Кишинёв, , 15:14 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду опротестует в Конституционном суде введение чрезвычайного положения (ЧП) в стране, если не увидит его эффективность в борьбе с пандемией. Об этом глава республики 1 апреля заявила в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.

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«Я хочу надеяться, что правительство примет какие-то конкретные меры, — сказала Санду. — Если я ничего такого не увижу, а останется точно такое же отношение, как и раньше, тогда это всего лишь политическое шоу, и я оставляю за собой право опротестовать решение в Конституционном суде».

Глава республики отметила, что, согласно законодательству, запрос в парламент о введении режима ЧС в стране может направлять только президент или полноценное правительство. Между тем, в Молдавии члены правительства временно исполняют обязанности, так как премьер-министр подал в отставку, а нового не выбрали.

Напомним, режим ЧС в Молдавии введён с 1 апреля по 30 мая. Ограничения, которые будут действовать в этот период, должна определить чрезвычайная комиссия. В это время в стране запрещено проводить выборы и референдумы.

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