Архангельск, , 15:07 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 82 новых случая COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, лидеры по суточному приросту заболевших Архангельск (+25), Северодвинск (+13) и Котлас (+7).

«В статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты», — уточнили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 2 530 человек.