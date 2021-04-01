Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Международный форум World Build/State Contract состоится 20−21 апреля в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе «Уральского объединения строителей».

В частности, на форуме обсудят проблемы, с которыми сталкиваются застройщики, а также усовершенствование федерального законодательства по закупкам в строительстве.

«В диалоге со строителями и властью постараемся выйти на новые законодательные инициативы, чтобы заказчики и подрядчики Свердловской области и России смогли работать еще лучше», — сказал гендиректор объединения Сергей Ренжин.

На форум приглашен вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин пообещал поддерживать развитие Екатеринбурга, но не уточнил, входит ли в эту «поддержку» помощь в строительстве метро.

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