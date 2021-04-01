Москва, , 15:03 — REGNUM Лицам с хроническими заболеваниями необходимо вакцинироваться незамедлительно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Конечно, это [вакцинацию] нужно рекомендовать обязательно, и специалисты в сфере здравоохранения советуют это делать незамедлительно, потому что я уже говорил, что среди этой категории наиболее тяжелое течение. И у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у пациентов с сахарным диабетом», — сказал Мурашко.

По его словам, для данных категорий пациентов вакцинация служит «фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений».

Мурашко подчеркнул, что конечное решение о применении той или иной вакцины должен принимать лечащий врач пациента.