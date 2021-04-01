Брюссель, , 15:02 — REGNUM Представители командования Североатлантического альянса в прошлом году неоднократно контактировали с российскими коллегами. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Таким образом в альянсе ответили РИА Новости на просьбу прокомментировать заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отказе руководства НАТО обсуждать меры военного доверия.

«Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс несколько раз в прошлом году разговаривал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, — сообщил представитель НАТО. — Как и председатель военного комитета НАТО (высшего военного органа альянса) маршал Стюарт Пич».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе спецсессии клуба «Валдай» заявил, что Россия предлагает НАТО меры военного доверия, но альянс категорически отказывается их обсуждать.

По его словам, представители НАТО отвергают в том числе предложение об отводе учений от линии соприкосновения. Москва предлагает согласовать дистанцию максимального сближения самолетов и кораблей.

«Просто отказывается обсуждать», — сказал Лавров об альянсе.

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