Казань, 1 апреля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Татарии осуществляют заготовку семян лесных растений, которая является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Всего в 2021 году необходимо заготовить не менее 11 455 кг семян, основная масса которых будет собрана во втором полугодии.

Иван Шишкин. Туман в лесу. 1890-е

С начала года республиканские лесхозы смогли заготовить 234 кг семян хвойных пород деревьев, из них сосны — 107 кг и ели — 127 кг. Лидируют по заговке семян Арский, Мамадышский и учебно-опытный Сабинский лесхозы республики.

В прошлом году лесхозы Татарии смогли собрать 23 338 кг семян основных лесообразующих пород (204% от плана), в том числе 769 кг хвойных пород и 1865 кг с улучшенными наследственными свойствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в текущем году запланировали провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 5,8 тыс. га лесных насаждений. Основной целью данного вида работ является сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение массового развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от болезней и вредителей. Особое внимание уделят участкам вблизи автодорог, населенных пунктов и социальных объектов.

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