Трёхгорный, Челябинская область, 1 апреля 2021, 15:01 — REGNUM Жительница Трёхгорного Челябинской области осуждена за продажу спиртного подростку. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По данным следствия, в декабре 40-летняя гражданка продала 14-летнему подростку бутылку пива объёмом полтора литра. При этом ранее она уже была привлечена к административной ответственности за подобное правонарушение.
Суд назначил ей три месяца исправительных работ. При этом было учтено то, что отягчающих вину обстоятельств нет. 10% заработной платы осуждённой будет удерживаться в доход государства.