Москва, 1 апреля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в аварию в Москве. Как заявила 1 апреля представитель управления делами главы государства Елена Крылова, причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Сам заместитель руководителя администрации президента РФ сообщил, что его в момент ДТП в машине не было.

«Все целы, меня в ней не было», — уточнил официальный представитель Кремля.

По словам Крыловой, урон нанесён самому автомобилю, водитель не пострадал.

Напомним, ДТП произошло в районе Волгоградского проспекта в Москве днём 31 марта. По данным источников РБК источники в транспортном комбинате «Россия» и МВД, Genesis, закреплённый за Песковым, столкнулся с такси и получил повреждения корпуса и задней оси.