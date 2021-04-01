Ярославль, 1 апреля 2021, 15:00 — REGNUM В департаменте городского хозяйства Ярославля появится ещё один заместитель директора. Он будет отвечать за благоустройство. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.
Сейчас в штате департамента уже работают шесть заместителей директора. За разные направления благоустройства (дворы, дороги и т.д.) отвечают разные заместители директора. Кроме того, частично благоустройство курирует и главный архитектор города.
Возможно, городские власти берут пример с областной думы, где накануне ввели должность пятого заместителя председателя.
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