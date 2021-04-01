Ярославль, , 15:00 — REGNUM В департаменте городского хозяйства Ярославля появится ещё один заместитель директора. Он будет отвечать за благоустройство. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

Совещание в мэрии Ярославля City-yaroslavl.ru

«В структуре ДГХ появится новая должность — заместитель директора по благоустройству. Мы приглашаем к участию ярославцев с горящими глазами, неравнодушных к своему городу, знающих специфику работы и современные технологии благоустройства. Дел в этом направлении предстоит очень много, поэтому нужно обладать большим запасом энергии, энтузиазма и большим желанием сделать Ярославль комфортным и привлекательным», — сообщил градоначальник.

Сейчас в штате департамента уже работают шесть заместителей директора. За разные направления благоустройства (дворы, дороги и т.д.) отвечают разные заместители директора. Кроме того, частично благоустройство курирует и главный архитектор города.

Возможно, городские власти берут пример с областной думы, где накануне ввели должность пятого заместителя председателя.

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