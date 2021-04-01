В Ярославле у директора ДГХ появится седьмой заместитель
Ярославль, 1 апреля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В департаменте городского хозяйства Ярославля появится ещё один заместитель директора. Он будет отвечать за благоустройство. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.
City-yaroslavl.ru
Совещание в мэрии Ярославля
«В структуре ДГХ появится новая должность — заместитель директора по благоустройству. Мы приглашаем к участию ярославцев с горящими глазами, неравнодушных к своему городу, знающих специфику работы и современные технологии благоустройства. Дел в этом направлении предстоит очень много, поэтому нужно обладать большим запасом энергии, энтузиазма и большим желанием сделать Ярославль комфортным и привлекательным», — сообщил градоначальник.
Сейчас в штате департамента уже работают шесть заместителей директора. За разные направления благоустройства (дворы, дороги и т.д.) отвечают разные заместители директора. Кроме того, частично благоустройство курирует и главный архитектор города.
Возможно, городские власти берут пример с областной думы, где накануне ввели должность пятого заместителя председателя.