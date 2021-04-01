Москва, , 15:06 — REGNUM Повышенная активность военных кораблей и гражданских судов наблюдается в зоне строительства газопровода «Северный поток — 2», эти действия носят провокационный характер. Об этом директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил 1 апреля журналистам.

Он отметил, что повышенная активность в районе укладки труб наблюдается с января, когда возобновилось сооружение морского участка газопровода. Здесь появляются иностранные военные корабли, самолёты и вертолёты, хотя для подобных проектов установлена 1,5-мильная зона безопасности.

Так, в зоне проведения работ регулярно появляется польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, уточнил Минин. Он добавил, что подобные действия грозят аварийным повреждением газопровода.

Читайте также: Газопровод «Северный поток — 2» готов на 95%