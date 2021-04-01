Москва, , 14:59 — REGNUM Специалисты оценят результаты двух фаз клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

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«Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они [эксперты] будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований», — сказал Мурашко.

Он призвал не опережать события и дождаться мнения экспертного сообщества: «Первые результаты, которые доложены, обнадеживают».