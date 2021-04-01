Москва, , 14:57 — REGNUM Безусловно, это хорошо, что правительство России периодически пересматривает размеры и условия всевозможных социальных выплат, в том числе — и на детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Несмотря на то, что размер указанных доплат не сделает многодетные российские семьи богаче и не позволит вылезти из нищеты, а сейчас 20 млн российских граждан проживают за чертой бедности.

Причем, именно рождение детей фактически обрекает большинство семей на бедность. Из-за чего молодые родители попросту не спешат заводить детей, а государство «проваливается» в демографическую яму.

Однако нет сомнений, что крайне нуждающиеся в любой поддержке отечественные семьи будут рады любой дополнительной выплате. Да, она не решит проблему в целом, но пусть хотя бы поможет кому-то купить детям новую школьную форму, одежду к зиме, чуть получше питаться и так далее.

С другой стороны, беда в том, что мы не решаем проблему низкого уровня жизни и тотальной бедности населения комплексно. Мы латаем пробоины на постоянно протекающем корабле. Чем? Тонким слоем социальной поддержки.

И хотя необходимость последней очевидна и бесспорна, социальные программы помощи нуждающимся категориям граждан должны являться лишь одним из звеньев масштабного комплекса мер по преодолению бедности.

Мер этих много, и даже простое перечисление остро необходимых действий займет целую страницу. Но следует понимать, что при всей необходимости дополнительных социальных выплат и улучшения условий их распределения, это — лишь малая доля того, что сейчас срочно необходимо предпринимать.

Меры необходимо принимать дабы не пустить и отечественную экономику, и ситуацию с демографией и трудовыми ресурсами в неуправляемое снижение», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило новые правила назначения пособий на детей. Теперь размер выплаты будет зависеть от дохода семьи. Пособие составит от 50 до 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

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