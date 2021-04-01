Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM Парады Победы в 2021 году состоятся с участием зрителей, однако гости мероприятия должны быть привиты от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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«В каждом городе спланировано пригласить на военный парад от 250 до 1,5 тыс. зрителей. Профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей, в большинстве регионов уже организована», — уточняется в сообщении.

Ранее указания об оказании медпомощи органам власти в вакцинации от COVID-19 «необходимого количества зрителей и гостей военных парадов во всех городах их проведения» были даны медицинской службе ЮВО.

На территории Южного военного округа планируется провести десять военных парадов, посвященных 76-летию Великой Победы. Торжественный марш состоится в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.