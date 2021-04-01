Махачкала, , 14:56 — REGNUM В Дагестане установлены семеро членов преступной группы, зарабатывавших на незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Мошенники смогли похитить у Пенсионного фонда РФ более 20 млн рублей, получив средства капитала на 34 женщин, сообщили 1 апреля в пресс-службе СКР.

Все семеро по решению суда арестованы. Однако в преступную группу входил еще ряд не установленных пока следствием злоумышленников из числа должностных лиц государственных организаций, в том числе отделов ЗАГС, ПФР. Ведется следствие, их устанавливают.

Известно, что в 2019 году на территории Дагестана мошенники подыскивали женщин, желающих за денежное вознаграждение стать участниками указанной преступной схемы. В ЗАГСе на них оформлялись поддельные документы, в том числе свидетельства о рождении у них детей.

Пенсионный фонд на основании этих фальшивок выдавал сертификаты на материнский капитал, а сотрудники кредитных потребительских кооперативов заключали фиктивные договоры ипотечного займа для покупки жилья. Похищенные таким образом деньги злоумышленники делили между собой.