Ташкент, , 14:56 — REGNUM Церемония открытия автодороги из Сохского района в Риштанский район Ферганской области Узбекистана состоялась 1 апреля на контрольно-пропускном пункте «Риштан» на границе с Киргизией.

«Открытие наших пограничных постов, которые закрыты почти десять лет, — действительно важное событие», — сказал хоким (глава) Ферганской области Узбекистана Хайруллы Бозоров.

Киргизское издание Turmush отмечает, что пограничные переходы открыты для автомобилей, пешеходов и микроавтобусов вместимостью до 20 пассажиров.

Отметим, Сохский район Ферганской области Узбекистана является анклавом на территории Киргизии. В 2019 году участок дороги уже открывали, но закрыли через два дня. В Бишкеке объяснили это решение требованием Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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