Мадрид, , 14:54 — REGNUM Около 355 000 пациентов, имеющих определенные патологии, будут приоритетны при вакцинации, поскольку их болезни представляют больший риск возникновения осложнений в случае заражения коронавирусом. Иммунизация около 10 000 человек с синдромом Дауна в возрасте старше 40 лет также продвигается вперед, что отражено в новом обновлении стратегии вакцинации, представленной Министерством здравоохранения 30 марта, пишет издание El País.

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Правительство разработало с самого начала план вакцинации с приоритетными группами, которые получают вакцины по мере их поступления. Первая — это пожилые люди в пансионатах и обслуживающий их персонал, а затем другие, такие как медицинские работники и люди старше 80 лет, которые уже проходят вакцинацию по всей Испании. Теперь правительство приводит данные о другой группе, состоящей из уязвимых людей с определенными патологиями или особыми рисками.

355 000 человек, которые, по мнению министерства здравоохранения, относятся к группе «очень высокого риска», смогут пройти вакцинацию в медицинских центрах. Их иммунизация будет проводиться параллельно с иммунизацией возрастной группы от 70 до 79 лет. Будет использоваться любая из разрешенных вакцин, хотя использование РНК-вакцин, таких как препараты от Pfizer или Moderna, является приоритетом для «достижения максимальной защиты за более короткий период времени».

Правительство уже установило в предыдущих обновлениях документа, что те, кто страдает некоторыми опасными заболеваниями, будут иметь приоритет, но в обновлённом документе подсчитывается количество людей, на которых эта мера влияет, и систематически каталогизируется число приоритетных уязвимых пациентов. В предыдущей стратегии было сказано, что группы будут определены позже. Новая же стратегия включает в себя: людей с трансплантированными гемопоэтическими стволовыми клетками, с трансплантированными жизненно-необходимыми органами и тех, кто находится в списке ожидания на трансплантацию, людей, находящихся гемодиализе и перитонеальном диализе, с онкогематологическими заболеваниями, с раком органов (при лечении цитотоксической химиотерапией, раком легких при химиотерапии или иммунотерапии), пациенты с ВИЧ и люди с первичным иммунодефицитом. Все они вместе с 10 000 человек с синдромом Дауна старше 40 лет составляют так называемую группу определенных. Это группа людей в возрасте до 60 лет с заболеваниями высокого риска. Те, кто страдает этими заболеваниями, но старше, будут вакцинированы, когда это будет соответствовать их возрастной группе.