Москва, , 14:53 — REGNUM Блогер и пранкер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадала женщина, сообщает 1 апреля РЕН ТВ.

Мужчина, по данным СМИ, находился за рулём автомобиля «Ауди» синего цвета. Автомобиль столкнулся с другими транспортными средствами на Смоленской площади в Москве. Блогера увезли в отдел полиции.

Всего в аварию попали, по информации пресс-службы департамента транспорта Москвы, пять автомобилей. Пострадавшая женщина госпитализирована, она находится в реанимации.