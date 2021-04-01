Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект, закрепляющий права граждан на выбор формы оказания государственных и муниципальных услуг, внес в Госдуму депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Исключаются ситуации, когда государственные или муниципальные услуги будут оказываться заявителю исключительно в электронной форме.

«Широкому кругу лиц государственные и муниципальные услуги, предоставляемые исключительно в электронной форме, по ряду причин окажутся недоступными. Прежде всего, цифровые технологии не для всех являются привычными, понятными и удобными», — отметил автор.

В этой связи ущемление права граждан на доступ к государственным и муниципальным услугам является недопустимым, подчеркнул парламентарий.